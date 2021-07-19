Песков рассказал, будут ли российские власти вмешиваться в дело инвестора Калви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, будут ли власти страны вмешиваться в дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

По его словам, иностранные предприниматели неоднократно встречались с президентом России Владимиром Путиным и поднимали этот вопрос.

«Но каждый раз президент давал объяснения о невозможности вмешательства в судебное дело, никто в него вмешиваться не будет. Будем надеяться на то, что решение суда не заставит себя ждать и на то, что ситуация разрешится», — сказал Песков.

Также представитель Кремля ответил, что «отдельно взятое дело» не может оказывать глобальное влияние на бизнес. По его словам, гораздо важнее принимать систематические меры для повышения инвестиционной привлекательности страны.

Ранее Майкл Калви выступил в суде с последним словом.

Майкл Калви – международный инвестор, которого в 2019 году обвинили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», основной пакет акций которой принадлежит компании Baring Vostok. Ее основателем является Калви.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций «Первого коллекторского бюро», которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. руб., что привело к фактическому хищению этих средств.