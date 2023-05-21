Жизнь взаймы

Проблема государственного долга Соединенных Штатов и нежелание республиканцев повышать потолок заимствований с нынешнего уже и так астрономического уровня в 31,4 трлн долларов по мере приближения к дате 1 июня сего года все больше и больше будоражит умы инвесторов не только этой страны, но и всего мира. Масла в огонь подливает и министр финансов США Джанет Йеллен, заявляя, что к 1 июня в казначействе страны закончатся наличные деньги (именно деньги, наличные и безналичные, а не облигации, также учитываемые в монетарной статистике).

Платить по выпущенным ранее казначейским обязательствам правительства США будет нечем, а это означает дефолт. А он, утверждает Йеллен, приведет к экономической и финансовой катастрофе.

Проблема того, что одна конкретная страна уже в который раз свои внутренние финансовые проблемы превращает в глобальные, вытекает из того, что США, не получив таких масштабных разрушений в ходе Второй мировой войны, как страны Европы, смогли убедить весь мир в том, что ее национальная валюта – самая стабильная в мире. И поэтому всем остальным странам надо отказаться от золотого стандарта, перейдя к золотодевизному стандарту – обмену европейских валют на доллар США, который они обещали обменивать за золото. Это случилось в 1944 году в штате Нью-Гемпшир, после подписания Бреттон-Вудского соглашения.

Известный британский экономист Джон Мейнард Кейнс, один из архитекторов этой валютной системы, метко подметил, что теперь мир впал в зависимость от печатного станка Федеральной резервной системы. Как в воду смотрел – в 1971 году президент Никсон объявил о невозможности федерального правительства обменять предъявленные генералом Де Голлем «евродоллары» в количестве 20 млрд на золото – так как его просто не хватило. Итогом стала резкая девальвация американской валюты и взлет мировых цен на золото – с 35 долларов за тр. унцию до более 2000 долларов в сопоставимых ценах. Это был первый дефолт США.



Второй может состояться в ближайшее время, так как США смогли убедить весь мир, что их государственные облигации – это бумажный аналог золота, или «безрисковый актив», который Штаты погашали даже в период Великой депрессии. Да вот только мы с вами убедились год назад, что этот «безрисковый актив» можно не только не погашать, а просто арестовать, вместе с гособлигациями стран Европы с наивысшим кредитным рейтингом. Хотя сейчас санкционеры ломают голову, как же арестовать российские активы, если законодательства такого нет. Первой об этом заявила Япония.

Пораскинув мозгами, санкционеры все же нашли выход – сами активы заморожены, но пока не конфискованы, а вот проценты по ним (купонный доход по облигациям, доход по банковским депозитным счетам) забрать вроде как можно. Ну что ж, за год с 300 млрд долларов российских резервов набежали приличные суммы, исчисляемые миллиардами.

Сегодня разыгрывается очередной акт драмы о госдолге США. Палата представителей, контролируемая республиканской партией во главе с Дональдом Трампом, требует от администрации научиться жить по средствам и согласна повысить потолок госдолга только в обмен на сокращение расходов государственного бюджета на 8%. Демократы же во главе с Джо Байденом настаивают на повышении потолка без каких-либо условий и даже вообще на отмене самого понятия потолка.

Проблема в том, что США сводят федеральный бюджет с дефицитом уже много лет – растут расходы на оборону, социальные цели, программы здравоохранения, выплаты государственным служащим. Одной из традиционных статей расходов бюджета стала помощь союзникам еще со времен «дипломатии канонерок» президента Монро. В 1917 году США потребовалось законодательно ввести понятие «потолка долга», когда выделялись огромные ассигнования для союзников. Однако воспользоваться этим пределом им пришлось в 1939 году, во времена Великой депрессии.

С тех пор потолок госдолга увеличивали еще более 100 раз, покрывая дефицит казначейскими облигациями, которые и свои, и международные инвесторы охотно приобретали, считая их безрисковым активом.

Но вот с 2008 года, после кризиса на рынке ипотечного кредитования США, когда с помощью изобретенных инвестбанкирами с Уолл-стрит кредитных деривативов сомнительные займы были переупакованы в опять же «безрисковые» облигации, якобы обеспеченные недвижимостью и быстро раскупленные европейскими и японскими пенсионными фондами и страховыми компаниями, картина на рынке американского долга кардинально изменилась.

Во-первых, кризис ударил по всему миру, причем больнее, чем по самим США. Во-вторых, крупнейшие инвесторы в трежерис стали потихоньку выходить из них. Китай, державший ранее более 1,3 трлн долларов в казначейских облигациях США, решил оставить лишь 859 млрд в январе 2023 года. Пекин вывел бы все свои резервы из американских бумаг, но решил оставить толику в качестве инструмента давления в случае обострения отношений с США по поводу Тайваня. Япония, к 2008 году разместившая в трежерис почти 2 трлн долларов, сократила свою долю до 1,104 трлн на начало 2023 года. За ними далее следуют Великобритания, Бельгия и Люксембург. А вот нефтяные монархии Персидского залива сократили инвестиции в облигации США до незначительных значений, уступив место Европе.

Свою роль в этом процессе сыграла и начавшаяся в 2022 году дедолларизация мировых резервов и расчетов, вызванная решением России продавать газ за рубли и позицией Китая и Индии торговать за национальные валюты. При этом центральные банки по всему миру использовали рекордное количество юаней в своп-линиях с Народным банком Китая на конец марта – 109 млрд юаней (или 15,6 млрд долларов), что превышает аналогичный объем свопов за весь 2022 год на 20 млрд юаней.

Надо сказать, что США уже напугали весь мир подобной ситуацией в августе 2011 года, когда также возникли разногласия по поводу повышения потолка госдолга. Дело даже дошло до «шатдауна» – прекращения выплат зарплат госслужащим и отправки их в принудительный отпуск. В итоге самое влиятельное рейтинговое агентство США Standard&Poors снизило кредитный рейтинг по казначейским обязательствам на одну ступень c ААА до ААА- – и блеск «бумажного золота» как-то сразу потускнел. А вот физический металл взлетел в цене с 1300 долларов до 1940 долларов за тр. унцию, при этом курс доллара США к другим валютам резко упал. Тогда дефолт удалось предотвратить – Барак Обама, лоббировавший закон о бесплатном медицинском обслуживании, согласился снизить госрасходы более чем на 2 трлн долларов в течение десяти лет.

И вот наступает третий акт «марлезонского балета» – возможный технический дефолт по государственным облигациям США, так как платить по ним Минфину нечем, как призналась Йеллен. Байден заявил, что переговоры в Конгрессе продолжатся – это после того, как до этого они были сорваны. Американский лидер даже не стал отменять свой визит в Японию на саммит G7, демонстрируя тем самым уверенность в заключении сделки. А вот Сенат может стать препятствием для этого – демократам во главе с Байденом нужен законопроект, позволяющий поднимать потолок заимствований без каких-либо условий.

Но финансовые рынки пока не слишком доверяют политикам: стоимость страховок от дефолта по казначейским обязательствам США взлетела до нового максимума на фоне распрей политиканов и угроз Йеллен закрыть кассу для госслужащих. Стоимость кредитных дефолтных свопов (CDS) подскочила до 152 базисных пунктов, превысив апрельский максимум в 134 пункта – самый высокий уровень со времен глобального финансового кризиса 2008 года и аналогичной ситуации 2011-го, когда цены на CDS не превышали 100 базисных пунктов. В целом стоимость страховки от дефолта по госдолгу США сейчас выше, чем CDS по облигациям Греции, Мексики и Бразилии, которые допускали дефолты и чей кредитный рейтинг на несколько порядков ниже, чем у США! Это отражает крайнюю степень озабоченности инвесторов в отношении стабильности рынков.

Фондовые рынки пострадают в любом случае: если вопрос с потолком госдолга не будет решен до 1 июня – начнется турбулентность на рынке, инвесторы будут сбрасывать акции перед угрозой нового финансового кризиса.

Если же компромисс будет найден, инвесторы все равно пострадают в долгосрочном плане: сокращение государственных расходов вызовет рецессию, о которой так много говорят вследствие ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Да и в любом случае, подняв учетную ставку, ФРС сделала обслуживание долга казначейства более дорогим, что также открывает путь к рецессии, причем, не только в США, но в других странах, имевших неосторожность набрать долги в долларах.

Если же политики не придут к соглашению в день Х, Минфин США будет обязан объявить технический дефолт – невозможность погасить свои долги в положенное время. Это, скорее всего, приведет к снижению кредитного рейтинга США как заемщика и повышению стоимости дальнейших заимствований, росту цен на золото. ФРС будет вынуждена снова поднять ставки, сделав кредиты более дорогими, открывая дорогу рецессии в экономике, падению не только производства, но и спросу на сырьевые товары – нефть, газ, металлы.

Мы пока не говорим о фактическом дефолте США. Но задержка в принятии законопроекта о повышении госдолга заставит Минфин сократить ряд важных денежных выплат – на оборону, на социальные цели. Пострадают 52 млн американских пенсионеров и миллионы безработных и многодетных граждан.

Тем временем обсуждаются и способы обойти Конгресс. Самой экзотической мерой кажется выпуск платиновой монеты номиналом «на усмотрение министра финансов» или «1 трлн долларов» для того, чтобы заложить ее в ФРС и получить от Центробанка США наличные деньги. Хотя сама Йеллен назвала эту идею уловкой, заявив, что ФРС, скорее всего, не примет ее в качестве обеспечения, тем более, что сейчас платина стоит в два раза дешевле золота. Однако закон 1990-х годов предусматривает возможность эмиссии таких коллекционных монет. Подобный прецедент уже был. В 1953 году были выпущены «золотые сертификаты» для депонирования в ФРС с целью получения свободных денег, пока шли политические игры в Конгрессе. Также обсуждаются попытки выпуска новых «премиальных» облигаций с более высокими процентными ставками. Тем не менее, выпуск новых платежных средств увеличивает денежную массу и существенно затрудняет борьбу ФРС с инфляцией.

Проблема имеет явно политический, а не экономический характер. Пока еще доверие к обязательствам США в мире не подорвано окончательно, они смогут выпустить новые долги, чтобы покрыть ими старые. Но эта политика уже напоминает типичную финансовую пирамиду. Вам так не кажется?

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