На Москву снова надвигается зной: как вы переносите столичную жару
Опрос «Газеты.Ru»: как вы справляетесь с жаркой погодой в Москве
Иван Акимов
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Судя по прогнозам синоптиков, на российскую столицу вновь надвигается жара. В Москве в ближайшие дни температура воздуха превысит 30-градусную отметку. «Газета.Ru» решила поинтересоваться у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.
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