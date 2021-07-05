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На Москву снова надвигается зной: как вы переносите столичную жару

Опрос «Газеты.Ru»: как вы справляетесь с жаркой погодой в Москве

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Судя по прогнозам синоптиков, на российскую столицу вновь надвигается жара. В Москве в ближайшие дни температура воздуха превысит 30-градусную отметку. «Газета.Ru» решила поинтересоваться  у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.
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