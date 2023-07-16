Сериал «Библиотекарь»: властелин боевых читален

Вот-вот начнется битва. Вооруженные мечами, цепями, топорами и кинжалами люди в латах из старых шин бормочут непонятные слова, похожие на молитву. На самом деле это своего рода нейролингвистическое программирование: участники сражения читают книги забытого писателя Громова. А бьются они за право обладать артефактами – советскими изданиями невостребованных повестей с характерными для того времени названиями: «Тихие травы», «Дорогами труда», «Счастье, лети!», «Серебряный плес».

Каждый текст, если его прочитать правильно, то есть непрерывно и ничего не пропуская, возбуждает определенные сверхспособности: радость, ярость, память, терпение, силу, власть. Известно, что существует и еще одна, самая главная книжка, которая открывает Смысл всего. Ее ищут, но никак не могут найти.

Основное действие сериала происходит примерно в середине 90-х, в эпоху без мобильных телефонов, видеокамер и других привычных нам гаджетов, но корни происходящего скрыты в более ранних эпохах – флэшбеки переносят зрителя в 70-е и даже в 40-е годы ХХ века. Именно тогда сформировался костяк общества книголюбов, смысл книг Громова открылся нескольким людям, каждый из которых находился тогда в экстремальной ситуации. Именно эти счастливчики входят в Совет библиотек, главный орган управления тайной сетью обладателей волшебных артефактов.

Естественно, в сериале должен быть главный герой, который ведет сюжетную линию. Актера-неудачника Алексея Вязинцева, ставшего волею судьбы Библиотекарем (так называют предводителя тайной дружины, собранной вокруг одной или нескольких книг), играет Никита Ефремов, который может оправдать любой образ, даже такой абстрактный. Алексей Максимович (случайно ли здесь совпадение с именем советского Буревестника, не знаю) призван продолжить дело отца, которого он почти не знал при его жизни, и возглавить осиротевшую библиотеку, вдохновить ее участников на борьбу с произволом Совета. Поначалу это его не радует, потом он втягивается, а в дальнейшем становится главным мотором весьма драматических событий.

Уже третья серия «Библиотекаря» появилась на платформах more.tv и Wink, где он выходит с 29 июня по четвергам, а осенью сериал покажут на РЕН-ТВ. Это необычное социальное фэнтези снял режиссер Игорь Твердохлебов, ранее работавший на таких популярных проектах, как «Мажор», «Триггер» и «Территория». Но «Библиотекаря» он считает наиболее интересным и увлекательным.

Вокруг сериала – впервые показанного на фестивале «Пилот» в Иванове – сразу возникло напряженное ожидание. Связано это с тем, что он снят по мотивам романа Михаила Елизарова. Еще в 2008 году этот роман неожиданно для многих получил «Букера», литературную премию, прежде за жанровые произведения не вручавшуюся. С фигурой Елизарова, писателя и барда, которого называли новым Егором Летовым, вообще связано много колоритного и провокационного. Поклонники считают его чуть ли не самым ярким российским автором. Противники называют романы вторичными, подражающими приемам Лавкрафта, Артуро Перес-Реверте, Умберто Эко, а песни – смесью шансона, романса, советской бардовской традиции с прибавлением постиронии. Правый радикализм Елизарова, с одинаковой страстью обличающего либералов и правящие элиты, привлекает часть молодой аудитории, но может отпугнуть массового потребителя. Возможно, именно это отложило экранизацию «Библиотекаря» – ведь права на роман Елизарова молодая тогда студия «Вайт Медиа», созданная Тимуром Вайнштейном и Юлией Сумачевой, приобрела еще в 2009 году. Но только летом прошлого года, то есть спустя 12 лет, «Вайт медиа» совместно с Федором Бондарчуком, продюсером НМГ-студии, взялись за съемки сериала по заказу канала РЕН-ТВ.

Писатели всегда мечтают об экранизациях своих романов, но у киноиндустрии свои законы, так что в результате сюжет претерпел много существенных изменений и стал не слишком похож на вдохновившую его книгу. Сначала роман для сериала адаптировал известный сценарист Илья Тилькин, потом сценарий существенно переработали режиссер Твердохлебов в компании с Александром Грязевым. В результате получился вполне динамичный сюжет, способный захватить внимание зрителей неожиданными поворотами и яркими событиями, но довольно далекий от оригинала с его стилистическими играми и пародийными мотивами. Так что не исключаю, что Елизаров, лично мелькнувший в одной из эпизодов, сериальной версией будет разочарован.

Как часто бывает в сериалах, введение в мир фантазии интереснее, чем развязка. Поэтому две первые серии обещают много загадочного и фантастического, что не получает потом развития. Но все же по пути к финалу зрителя ждет много приключений, не все из них закончатся хорошо, потери по ходу детективного сюжета неизбежны. Поскольку сериалу необходим экшн, для поклонников жанра приготовлены драки, перестрелки, переодевания, ловушки, угрозы и неожиданные преображения. Но ничего сверх привычной корректности – телевизионная аудитория может быть спокойна, никаких особо брутальных подробностей на экране не будет. Так же могу заверить, что в нем не заметно никакой тоски по советскому прошлому. Не увлекается сериал и какой-либо социальной теорией, хотя после второй серии как будто мерещилась некая новая мифология – что значат в мире боевитых хранителей волшебных книг именно эти шесть чувств, почему главный герой – по профессии артист, зачем нужна инициация насилием, что скрывает фамилия Громов.

Однако все эти вопросы остаются без ответов, в следующих сериях все будет достаточно привычно – дело в борьбе за власть и в борьбе с властью, человеческие амбиции и алчность по-прежнему главные двигатели действия.

Интересно, впрочем, чем закончится сериал, ведь в финале книге герой читает ту самую «Думу о сталинском фарфоре», книгу Смысла, и, все полнее погружаясь в священные тексты Громова, становится стражем исторической стабильности. «Если свободна Родина, неприкосновенны ее рубежи, значит, библиотекарь Алексей Вязинцев стойко несет свою вахту в подземном бункере, неустанно прядет нить защитного Покрова, простертого над страной. От врагов видимых и невидимых», – написано у Елизарова.

Что же случится с сериальным Алексеем, мы узнаем лишь 17 августа, когда будет показана последняя, восьмая, серия.

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