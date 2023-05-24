Собачья жизнь

В Госдуме поддержали введение штрафов за укусы собак. Поправки внесли в законопроект об административной ответственности за ненадлежащее обращение с домашними животными. За покусы и вред имуществу граждане заплатят от 10 до 30 тысяч рублей, должностные лица – от 50 до 100 тысяч, организации – от 100 до 200 тысяч.

Цифры внушительные, но давайте разберемся, есть ли необходимость в таком решении.

Первое и главное, что надо знать: абсолютное большинство людей страдает от укусов домашних, а не бездомных собак, вопреки народному мифу. Разброс статистических данных достаточно велик, но этот факт не опровергает ни одно издание и ни один исследователь. Почти все громкие случаи, о которых мы читаем в газетах («бездомная стая напала на NN») – по факту о хозяйских животных на самовыгуле, любой желающий может загуглить статистику и расследования, вся информация открыта.

Сейчас та же Госдума приняла в первом чтении закон, в соответствии с которым в ряде регионов бездомных собак будут усыплять. То есть в закон об ОССВ внесены поправки, в соответствии с которыми региональные и муниципальные власти смогут принимать решение об эвтаназии, а не стерилизации и выпуске животных. И это своего рода революция, причем с антигуманным окрасом: в последние годы по всей территории России усыпление животных было под запретом.

Переведу на русский язык: статистика по покусам домашними собаками растет, а усыплять власти планируют бродячих.

С ними, понятно, проблем меньше, они не возразят, никто не побежит в суд и проблем не будет. И, кстати, то, что написано на бумаге – о гуманных и безболезненных методах усыпления – тут отдельный разговор. Не один десяток материалов в СМИ выходил на тему – как на самом деле избавляют от жизни несчастных бродячих собак в глубоких регионах. Как нарушаются условия муниципальных тендеров и все мыслимые и немыслимые нормы, насколько мучительной смертью погибают животные, которых государство позволило убивать. Собственно, поэтому и был принят закон об ОССВ, в который теперь вносятся поправки по инициативе отдельных губернаторов. Но речь в этой колонке не об этом.

А о том, что статистика по нападениям собак на улицах действительно местами пугающая. И одна из главных, на мой взгляд причин – отсутствие ответственности владельцев за своих животных. Сейчас нерадивый хозяин, чья собака покусает прохожего, заплатит от 1000 до 2000 рублей за прецедент. Меж тем, например, в южных регионах животные на самовыгуле – норма жизни. В частном секторе, где фиксируется абсолютное большинство нападений, бегающая без присмотра хозяйская собака – вполне распространенное явление.

И с введением штрафов эту ситуацию можно будет в корне переломить.

Больше того, именно так справились с проблемой в Европе. Штрафы за ненадлежащее обращение там гораздо выше, чем планирует ввести наш законодатель.

Я глубоко убеждена, что в агрессивном поведении собак виноват всегда хозяин. А ответственности до последнего времени практически не было предусмотрено.

Автор этой колонки категорически против усыпления бродячих собак – и потому, что внимательно изучила статистику, и потому, что знает, каким образом у нас реализовываются многие государственные инициативы. В советское время это называлось «перегибы на местах».

И автор этой колонки, будучи, кстати, владельцем собаки, с горячей радостью встречает идею введения штрафов. Наконец ответственность понесут те, кто и должен ее нести, – ленивые и неорганизованные владельцы. Возможно, прежде чем завести животное и выпустить его бегать во двор, кто-то задумается: а надо ли.

И от этого несчастных собак и покусанных людей в нашей стране станет меньше.

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