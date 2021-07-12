Союз железнодорожников: кража флюгарки дипломатом США могла привести к «разрыву состава»

Отсутствие стрелочного указателя на железнодорожных путях чревато разрывом всего состава поезда, заявил «Газете.Ru» президент Национального союза железнодорожников Юрий Бусыгин.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с кражей флюгарки у станции Осташково Тверской области, с которой связывают сотрудника американского посольства в Москве Паркера Уилсона.

Бусыгин отметил, что вследствие утери стрелочного указателя может произойти взрез всего стрелочного перевода.

«Флюгарка – это устройство стрелочного перевода для перевода локомотива или поезда на другой путь. Если эта система нарушена, может произойти взрыв стрелочного перевода, поезд пойдет по двум путям сразу налево и направо. Произойдет разрыв состава», — пояснил он.

По словам эксперта, использовать флюгарку за пределами железнодорожной станции нельзя, однако ее можно пустить на металлолом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что сотрудник американского посольства в Москве Паркер Уилсон украл железнодорожную флюгарку на станции Осташково в Тверской области.

Позднее СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как Паркер выкорчевывает стрелочный указатель, уносит его с собой и кладет в машину.