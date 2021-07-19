Минпромторг потребовал снизить цены в магазинах вслед за ценами производителей

Минпромторг России потребовал, чтобы крупные торговые сети снизили цены на овощи и фрукты вслед за уменьшением стоимости у производителей. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали», — сказал он.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков перечислил категории товаров, цены на которые могут вырасти из-за аномально жаркой погоды в России.

До этого сообщалось, что цены на овощи и фрукты в России с начала июля снизились на 2,32%.