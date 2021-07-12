Российские дипломаты посетили задержанных Сапегу и Дудникова в Минске

Пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев заявил, что сотрудники посольства посетили задержанных в Минске российских граждан Софию Сапегу и Егора Дудникова. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники посольства 2 и 9 июля посетили задержанную белорусскими правоохранительными органами гражданку РФ Софию Сапегу. Также 6 июля состоялась встреча консула с Егором Дудниковым», — сказал он.

По словам Маскалева, жалоб на условия содержания и состояние здоровья от россиян не поступало.

Ранее мать россиянина Егора Дудникова заявила, что ее сын нуждается во враче.

Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могли оказывать давление. Девушку арестовали в Белоруссии на два месяца.

Дудникова задержали в Белоруссии 5 мая. Ему предъявили обвинение за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы.