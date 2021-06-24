Девятый вал: новая волна фейков захлестывает Рунет

Один мой знакомый опубликовал видео процесса своей вакцинации в одной популярной соцсети. Он забыл об этом, так как не пользуется постоянно этой социальной сетью, а открыв свой аккаунт через два месяца, с удивлением обнаружил сотни тысяч просмотров, тысячи комментариев, среди которых множество фейков.

Почему так происходит? Кто и зачем распространяет фейки? Как отличить фейк от экспертного мнения? Что делать, если вы натолкнулись на фейк и возмущены?

Давайте разберемся во всем подробно.

Волонтеры Лиги безопасного интернета и Национального центра помощи детям уже больше года мониторят распространение фейковой информации в сети. С 1 июня этого года они обнаружили 4706 фейков о коронавирусе, вакцине, ходе вакцинации, ограничительных мерах. Некоторые откровенно постановочные недостоверные сообщения, распространяемые под видом достоверных, были направлены в МВД России для проведения проверки. В последние две недели число таких фейков резко возросло: ежедневно волонтеры находят от 100 до 150 недостоверных новостей.

Что за фейки распространяются и как они выглядят?

Видео, которое увидели тысячи пользователей пару недель назад: мужчина едет за рулем и якобы везет медсестру больницы, которая почему-то весь ролик находится за кадром. Тревожным голосом взволнованная женщина рассказывает о том, что к ним «в отделение постоянно едут молодые и взрослые граждане умирать после вакцинации». Никаких фактов, подробностей: только страшное сообщение, которое массово стало пересылаться россиянами в мессенджере WhatsApp.

Еще один пугающий рассказ. Теперь уже из TikTok: прямое включение, срочный репортаж, просьба массово распространить информацию. Женщина скрывает свое лицо, и, показывая городской пейзаж, рассказывает жуткую историю: якобы «ВОЗ запретила вакцину «Спутник V», а нашим гражданам колют запрещенный препарат». Начинаем проверять информацию. Действительно, проверка ВОЗ приезжала на один из российских заводов, где производят вакцину, и нашла там нарушения... в области экологического контроля и недостаточное соблюдение норм безопасности сотрудниками. Результаты инспекции ВОЗ не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник V», заверили, в свою очередь, в российском Минпромторге. Зачем тогда вводить людей в заблуждение?

Сегодня, готовя этот материал, изучала публикации за последние сутки. Среди сотен разных роликов впечатлил один: якобы «от вакцинации умирают только полицейские». Ну, конечно, а кто же еще? Ведь именно их работа – привлекать к ответственности вот таких «фантазеров». Никаких фактов, естественно, автор видео не приводит.

Кто и зачем распространяет фейки?

Условно мы выделяем три категории тех, кто это делает.

Первая категория – те, кто услышал новость, например, в метро или автобусе, и поспешил сообщить об этом своим подписчикам (и всему миру). Чаще всего это непроверенная информация о том, что произошло или может произойти в том или ином регионе, городе.

Вторая – это те, кто услышал или придумал информацию и распространил ее для того, чтобы повысить охваты своего аккаунта, увеличить число подписчиков и попасть в рекомендации той или иной соцсети. Это хайп на непроверенной информации. Нередко к такому способу прибегают и отдельные СМИ. Конечно, когда к авторам приходит полиция, они «сожалеют» и говорят о том, что опубликовали информацию по ошибке. Но итоговая цель этих граждан – монетизация.

Самая опасная категория среди тех, кто распространяет фейки, – это профессиональные провокаторы. Они действуют как изнутри России, так и из-за рубежа. Они создают такие фейки по определенным шаблонам, монтируют видео или подменяют голос, создают некий эффект «реальности», например, детскими голосами на фоне. А главное – быстро распространяют фейки с использованием определенных технологий продвижения в соцсетях. Публикации таких провокаторов могут за пару часов охватить один регион, а за 1-2 дня – всю страну. Начинается все через WhatsApp, потом как вирус охватывает все соцсети, а дальше появляются даже листовки в подъездах.

Интересный прецедент был установлен и участником Лиги безопасного интернета – компанией «Крибрум» в прошлом году: после объявления президента России о старте процесса по обсуждению поправок в Конституцию было зарегистрировано множество новых аккаунтов-пустышек в соцсетях, которые сначала в марте 2020 года распространяли фейки о содержании поправок, потом после объявления режима самоизоляции – о ковиде, а после назначения даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию опять вернулись к распространению фейков по вопросу содержания поправок и ходе голосования.

В чем цель распространения фейков?

Кроме случаев хайпа и желания прославиться, у профессиональных провокаторов основная цель одна – посеять панику, создать хаос, а тем значит — дестабилизировать ситуацию в отдельном городе, регионе или во всей стране.

Информацию, которую люди получают через мессенджер, многие воспринимают на веру, очень лично. Ведь это прислал тот, кого вы знаете и кому можете доверять.

Что происходит в итоге? Коллапс. Люди начинают массово звонить в учреждения, органы власти, узнавать информацию. Так, например, произошло в прошлом году, когда родственники тех, кто находится в местах лишения свободы, массово устремились в колонии: фейк о распространении ковида в исправительных учреждения в разных форматах (с указанием того или иного учреждения) облетел всю страну.

Человеку со слабым здоровьем или пожилому человеку от такой информации вообще может стать плохо: такие случаи нередки в последнее время.

Еще один фактор – это коммерческие интересы. Производители иностранных вакцин заинтересованы в дискредитации отечественных препаратов, особенно на территории России. Это логично, ведь так их прибыль будет гораздо больше.

Какая ответственность существует?

Прошлой весной была введена административная и уголовная ответственность за распространение недостоверной информации под видом достоверной. Такая ответственность введена и для физических лиц, и для средств массовой информации.

Как отличить фейк? Что должно насторожить?

У каждой недостоверной публикации, распространяемой под видом достоверной, есть «тревожные звоночки», которые должны насторожить. Чаще всего такое сообщение вам переслали. Автор видео или текста остается анонимным или указывается вымышленная отсылка на автора информации, которую невозможно проверить, например «сестра работает в больнице», «сообщили в полиции», «сообщили со скорой».

Всегда идет просьба о массовом репосте или же, наоборот, говорится о том, что это секретная информация, которую «скрывают власти» и ее нужно держать в тайне (кто же из нас эту тайну не перешлет всем друзьям?). Подчеркивается, что значимая для общества информация специально утаивается.

Информация всегда подается в очень эмоциональном и тревожном ключе. Часто в аудиофайлах на фоне слышны голоса женщин и маленьких детей, разговоры: это приближает фейк к реальной жизни. В таких в аудио и видео файлах, если прислушаться и присмотреться, видна склейка: наложение звука или видеокадров.

В фейках часто речь идет о многочисленных жертвах и угрозе жизни и здоровью большого числа людей.

А самое главное – сообщение не содержит факты, которые можно перепроверить. Открыв поисковик или страницы СМИ, вы не найдете абсолютно ничего.

Почему вообще появляются фейки?

Фейки появляются потому, что существует информационный вакуум по той или иной теме. У людей отсутствует достаточная информация, нет активного диалога с гражданами, разъяснительной работы со стороны органов власти и департаментов здравоохранения. Люди не видят четкой информации от врачей, научных деятелей и начинают сами искать и анализировать информацию. Так начинают плодиться слухи, домыслы, активизироваться «диванные эксперты». В эту среду и приходят профессиональные «фейкометы» и начинают распространять ложную информацию.

Мы призываем все уровни власти к диалогу с гражданами и информационной открытости. Чем больше будет живого общения, разъяснений, терпения у чиновников, тем меньше будет появляться непроверенной информации.

На каких площадках и в каких пабликах чаще всего можно встретить фейки?

По-прежнему лидер по распространению фейков – это WhatsApp. Несмотря на все меры, которые ввела платформа были, в том числе по ограничению количества пересылаемых сообщений, по маркировке пересылаемых сообщений, многие фейки, в частности, скачанные из других соцсетей, продолжают там активно пересылаться.

В ряде регионов в этом преуспевает и другой мессенджер – Viber. Также мы видим колоссальный рост числа фейков в TikTok, в различных группах и чатах в Telegram, множество видео на YouTube, в пабликах «ВКонтакте», в Instagram, Facebook.

Чаще всего такие фейки сначала появляются в каких-то группах и сообществах: группы заводчиков домашних животных, чаты групп детского сада, группы родителей школьников, сообщества автомобилистов и так далее. То есть группы, где собираются активные граждане и общаются на те или иные темы. В последнее время мы видим также всплеск создания сообществ по теме вакцинации и ковида в целом, там тоже активно гуляют фейки. А потом уже из этих чатов сообщения пересылаются друг другу.

Как пожаловаться на фейк?

В любой социальной сети или мессенджере есть возможность пожаловаться на распространение недостоверной информации. Ваша жалоба должна быть рассмотрена платформой в течение 3 суток, а если соцсеть вам не ответит, то в соответствии с законом «о самоцензуре соцсетей» вы имеете право обратиться в Роскомнадзор.

Каждый раз, когда наш волонтер находит фейк, он сначала проверяет его и, убедившись, что распространяется недостоверная информация, направляет жалобу в мессенджер или соцсеть.

За год работы в ходе мониторинга фейков мы видим, что пока соцсети очень вяло реагируют на эти жалобы: только 13% фейков удаляют или маркируют соцсети, остальное продолжает быть доступным пользователям. TikTok нам то и дело предлагает «заблокировать не понравившегося пользователя», а Telegram в 99% случаев вообще не отвечает на жалобы, даже если они направлены на английском языке.

Что делать с проблемой распространения фейков?

Многие страны сейчас пытаются решить этот вопрос. Например, интересным путем пошел Сингапур: он законодательно обязал соцсети маркировать информацию как фейк в случае, если такое предписание выдал уполномоченный орган власти. Так, в соответствии с POFMA (Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act, закон, вступивший в силу в Сингапуре в 2019 году) уполномоченный орган власти может потребовать от соцсети откорректировать фейк, добавив к нему справочную информацию, содержащую факты и ссылку на достоверную информацию по этой теме. В отдельных случаях власти страны вправе потребовать от соцсети разослать уведомление всем пользователям, которые просматривали недостоверную публикацию на территории Сингапура. Этим правом власти страны с октября 2019 года до сентября 2020 года воспользовались лишь в 11 случаях, а корректировки к публикациям вносили 51 раз. Жители государства считают такой вариант более гуманным: по их мнению, он не ограничивает право на свободу передачи информации в отличие от полной блокировки публикации.

Может быть, и для России такой вариант был бы выходом: ведь угнаться в такой лавине информации за каждым автором фейка физически невозможно. А для пользователя всегда будет предупреждение: эта информация недостоверна и может быть опасной.