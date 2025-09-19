На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минфине предрекли рост цен на золото и мировой закат доллара

Замминистра финансов РФ: спрос на золото будет расти на фоне устаревания доллара
imago stock&people/Global Look Press

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о растущем спросе на золото в мире, связав это с устареванием основанной на долларе глобальной финансовой системы. Об этом он рассказал в интервью RT на Московском финансовом форуме.

По мнению Моисеева, закат доминирующей роли американской валюты будет стимулировать дальнейший рост стоимости драгоценного металла. Некоторые эксперты предсказывают, что в долгосрочной перспективе цена за тройскую унцию может достичь $35 тыс.

Замминистра подчеркнул, что хранение наличных долларов сопряжено с рисками, так как после обновления дизайна банкнот старые купюры станут недействительными. Он отметил, что отход от доллара как мировой резервной валюты ставит вопрос об альтернативе.

«У меня нет других ответов, кроме золота. И думаю, у многих, кто сейчас поднимает цену на золото, покупая его, такая же позиция», – подчеркнул замминистра.

Моисеев уверен, что текущие цены на золото – не предел. Он подчеркнул, что Минфин придерживается стратегии преимущественной закупки золота в Гохран, считая ее успешной.

Чиновник упомянул прогнозы российских ученых, предсказывающих цену в $35 тыс. за унцию, отмечая, что независимо от сроков реализации этих прогнозов, тренд на переход к золоту будет усиливаться по мере ослабления роли доллара и других резервных валют.

Ранее в России решили ограничить вывоз золота.

