Россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в серебро вместо золота

Финансист Манжос: цены на серебро коварны и более подвижны по сравнению с золотом
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Цены на серебро коварны, более подвижны и менее стабильны по сравнению с золотом. Поэтому покупка серебра оправдана лишь на часть сбережений в периоды просадки цен, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

«Покупать серебро по текущим ценам стоит лишь на часть сбережений. Лучшим временем для покупки драгметаллов являются периоды явной потери интереса к ним, что происходит раз в несколько лет. Покупка любого актива на историческом максимуме сопряжена с риском быстрой и длительной просадки. Серебро и его производные в этом плане не являются исключением. Стоит также учитывать коварный характер цен на серебро. Они более подвижны и менее стабильны в сравнении с золотом», — отметил Манжос.

По его словам, физический драгметалл и его производные не приносят процентов и дивидендов. Вложение в серебро на неудачном уровне способно «заморозить» вложенные средства на достаточно долгий срок вплоть до нескольких лет, предупредил Манжос.

Он добавил, что текущая полная среднемировая стоимость производства серебра составляет лишь около $20 за тройскую унцию, что в 2,5 раза ниже рекордной биржевой цены.

По данным на 25 октября 2025 года, цена 31 г серебра — $48,65. С начала года показатель вырос примерно на 68%.

Ранее стоимость фьючерса на серебро превысила рекордную отметку с апреля 2011 года.

