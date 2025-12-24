Поставки российского алкоголя в одну из стран БРИКС резко увеличились

Агроэкспорт: поставки крепкого российского алкоголя в Индию выросли в три раза

С января по октябрь 2025 года Индия нарастила закупки крепкого российского алкоголя — водки, джинна, виски и настойки — в три раза. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Агроэкспорт».

По данным издания, Индия закупила 520 тонн алкоголя на $900 тысяч. Больше всего было продано водки, объем экспорта составил $760 тысяч.

Несмотря на то, что Индия оставалась на 14-м месте среди самых крупных покупателей российского алкоголя, темпы роста поставок продукции на индийский рынок стали самыми внушительными. К примеру, экспорт в Казахстан, занимающий первое место, вырос на 5% в натуральном выражении и на 30% в денежном.

В сентябре статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что ведомство пока не планирует вводить долю на торговых полках для российского крепкого алкоголя.

По его словам, министерство планирует системно двигаться по тем отраслям, в которых производство вертикально интегрированное.

До этого Чекушов рассказал, что в Государственной думе ведется подготовка к осенней сессии, на которой планируется рассмотреть законопроект, обязывающий торговые сети и предприятия общепита выделять не менее 20% торгового пространства под российские вина.

Ранее сообщалось, что экспорт российского вина вырос в 2025 году.