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Экспорт российского вина вырос в 2025 году

«Агроэкспорт»: экспорт российского вина вырос на 19% за первое полугодие
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barmalini/Shutterstock/FOTODOM

За первое полугодие текущего года экспорт вина из России вырос до $2,6 млн. Об этом сообщил центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе, передает РИА Новости.

«Согласно оценкам экспертов, за полгода 2025 года российский экспорт вина превысил 1,8 тыс. тонн», — отметили в центре.

За аналогичный период 2024 года РФ продала более 1,5 тыс. тонн вина примерно на $2,2 млн долларов. То есть экспорт вырос на 16% в натуральном выражении и на 19% в стоимостном.

В марте «Агроэкспорт» сообщил, что экспорт российского вина в январе вырос почти в четыре раза. В январе основными покупателями российского напитка стали Китай и Турция — около 200 тонн и около 100 тонн соответственно. По данным Росалкогольтабакконтроля, за январь — февраль в России было выпущено 5,102 млн декалитров вина.

До этого руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что отечественные вина не подорожают из-за рекомендации отводить под них 20% в винных картах российских ресторанов, кафе и баров.

Ранее сообщалось, что россияне резко перестали покупать водку и коньяк.

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