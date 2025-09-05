Минпромторг не будет вводить долю на полках для крепкого алкоголя из России

Минпромторг: доля на полках для крепкого алкоголя из России пока не планируется

Минпромторг России пока не планирует вводить долю на торговых полках для российского крепкого алкоголя. Об этом РИА Новости заявил статс-секретарь - замглавы ведомства Роман Чекушов.

По его словам, министерство планирует системно двигаться по тем отраслям, в которых производство вертикально интегрированное.

Накануне Чекушов рассказал, что в Государственной думе ведется подготовка к осенней сессии, на которой планируется рассмотреть законопроект, обязывающий торговые сети и предприятия общепита выделять не менее 20% торгового пространства под российские вина.

По предварительной информации, нововведение должно вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Чекушов также подчеркнул, что уже в прошлом году доля российских вин в общем объеме продаж превысила 50%.

Законопроект, вносящий изменения в закон «О виноградарстве и виноделии в РФ», предусматривает обязательную минимальную долю в 20% для российских обычных, игристых и крепленых вин на полках магазинов, а также заведений общественного питания.

Ранее сообщалось, что экспорт российского вина вырос в 2025 году.