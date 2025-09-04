В Минпромторге сообщили о готовности закона о «российской полке» для вин

В Государственной думе РФ ведется подготовка к осенней сессии, на которой планируется рассмотреть законопроект, обязывающий торговые сети и предприятия общепита выделять не менее 20% торгового пространства под российские вина. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов журналистам в кулуарах ВЭФ-2025, пишет РИА Новости.

Данная инициатива, получившая неофициальное название «российская полка», направлена на увеличение представленности отечественной продукции.

«Законопроект готов, он уже прошел все согласования и дорабатывается на площадке правительства. Я надеюсь, что в осеннюю сессию он будет принят», – сказал Чекушов.

По предварительной информации, нововведение должно вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Чекушов также подчеркнул, что уже в прошлом году доля российских вин в общем объеме продаж превысила 50%.

Законопроект, вносящий изменения в закон «О виноградарстве и виноделии в РФ», предусматривает обязательную минимальную долю в 20% для российских обычных, игристых и крепленых вин на полках магазинов, а также заведений общественного питания.

Ранее сообщалось, что экспорт российского вина вырос в 2025 году.