Стоимость серебра обновила исторический максимум

Стоимость мартовского фьючерса на серебро с поставкой в 2026 году на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку в $60 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 18:22 мск стоимость серебра росла на 2,77% — до 60,025 доллара за тройскую унцию. К 18:37 мск рост ускорился: цена достигла 60,475 доллара за унцию, что соответствует увеличению на 3,54%.

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex торговался на уровне 4 237,9 доллара за унцию, прибавляя 0,48%.

С начала 2025 года фьючерсы на серебро подорожали на 106,47%, на золото — на 60,57%.

До этого инвестор Сергей Гришин в беседе с «Лентой.ру» назвал рубли «под подушкой» наименее выгодной инвестицией в 2026 году. По его словам, российская валюта сейчас переоценена и многие аналитики считают, что она обладает существенным потенциалом падения. Если же деньги размещены на депозит, то этот риск компенсируется высокой процентной ставкой, поэтому стоит выбирать вклады с оптимальными условиями.

В сентябре заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о растущем спросе на золото в мире, связав это с устареванием основанной на долларе глобальной финансовой системы. По его мнению, закат доминирующей роли американской валюты будет стимулировать дальнейший рост стоимости драгоценного металла. Некоторые эксперты предсказывают, что в долгосрочной перспективе цена за тройскую унцию может достичь $35 тысяч.

