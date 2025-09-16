На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа оптимальная доля вложений в драгоценные металлы

Финансист Трепольский посоветовал хранить в драгметаллах 10–20% сбережений
imago stock&people/Global Look Press

В драгоценных металлах — золоте, серебре, платине или палладии — нужно держать 10–20% от общего объема сбережений. Доходность таких накоплений вырастет на 20% в случае отмены налога на добавленную стоимость по вкладам в драгоценных металлах, сказал «Газете.Ru» финансовый аналитик и бизнес эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Доходность для инвестора может вырасти на 20% при условии сохранения текущих цен на драгоценные металлы. Это связано с тем, что НДС, который формально уплачивает банк, фактически является расходом клиента, так как он заложен в стоимость услуги. Устранение этого налога позволит банкам предлагать более выгодные условия по вкладам, что напрямую отразится на прибыльности для конечного инвестора. Инициатива по освобождению от НДС — это часть более широкой государственной стратегии, направленной на развитие внутренних финансовых инструментов», — отметил Трепольский.

По его словам, цель такой политики — превратить драгоценные металлы из «пассивного актива» в «полноценный инструмент финансового оборота». Повышение привлекательности драгоценных металлов делает их конкурентоспособной альтернативой другим активам, включая иностранную валюту, и способствует диверсификации инвестиционных потоков внутри страны, пояснил Трепольский. Он добавил, что в условиях геополитической волатильности это особенно актуально, так как позволяет обеспечить граждан надежными и ликвидными инструментами на внутреннем рынке.

Аналитик сказал, что среди плюсов вложений в драгметаллы — защита от инфляции, диверсификация портфеля, ликвидность, простота. К недостаткам эксперт отнес отсутствие гарантированного дохода, волатильность цен, необходимость платить за хранение металла.

Российские власти собираются отменить НДС на проценты с вкладов в драгметаллах, сообщила газета «Известия» 3 сентября. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ и одобрила правкомиссия.

Ранее россиянам рассказали, что делать при взлете цен на золото.

