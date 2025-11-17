На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия потеряла статус главного импортера китайских автомобилей

CPCA: Россия уступила Мексике статус главного импортера автомобилей из Китая
dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

Россия по итогам подсчетов за период с января по сентябрь 2025 года перестала быть главным импортером автомобилей из Китая. Об этом сообщил Telegram-канал «Китайские автомобили: только новости» со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA).

На первое место по импорту вышла Мексика с показателем 410 739 транспортных средств. Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты, купившие 367 796 машин. Россия заняла третье место с показателем 357 708 автомобилей.

При этом в десятку основных импортеров вошли Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия и Филиппины.

6 ноября аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что самым импортируемым в России брендом легковых машин стал китайский Geely. Чаще всего новые авто ввозят в Россию из Китая (65,5%), Киргизии (16,9%) и Казахстана (5,1%). Далее следуют Южная Корея (4,6%) и Белоруссия (3,6%).

До этого эксперты «Авито Авто» со ссылкой на объявления на платформе о продаже подержанных машин рассказали, что автомобилями китайских марок с лучшей остаточной стоимостью являются Haval, Geely и Chery. По мнению специалистов, в будущем модели этих брендов удастся перепродать наиболее выгодно.

Ранее в Китае создали роботов, которые будут собирать автомобили.

