В Японии одобрили эксплуатацию АЭС, которую построили в 1974 году

В Японии одобрили продолжение эксплуатации первого энергоблока атомной электростанции АЭС «Такахама», который начал работать в ноябре 1974 года. Об этом, ссылаясь на решение управления по регулированию атомной энергетики Японии, сообщает информационное агентство Kyodo.

АЭС «Такахама», расположенная в префектуре Фукуи и принадлежащая Kansai Electric Power Company, является старейшей атомной электростанцией Японии. Управление по регулированию атомной энергетики провело ряд всесторонних проверок и сделало вывод, что первый энергоблок соответствует всем нормам безопасности.

Таким образом, регулирующие структуры впервые одобрили продолжение эксплуатации энергоблока, чей возраст превысил 50 лет. Разрешение на работу выдано на 10 лет.

В 2023 году в Японии утвердили изменения в законодательство, которые обязывают проводить проверку безопасности АЭС через 30 лет после ввода в эксплуатацию, а затем каждые 10 лет.

29 сентября сообщалось, что в Японии начался сброс в океан новой партии технической воды с АЭС «Фукусима-1».

Ранее на японской АЭС произошел пожар.