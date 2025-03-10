На крупнейшей в мире японской АЭС произошло задымление

В Японии задымление произошло на остановленной атомной электростанции «Касивадзаки-Карива», которая является крупнейшей в мире. Об этом сообщило агентство «Киодо».

По его данным, источник задымления находился в районе панели управления запасного дизельного генератора на шестом энергоблоке. Вскоре специалисты потушили возгорание. В результате ЧП никто не пострадал, утечки радиации нет.

В настоящее время выясняются причины случившегося.

Шестой энергоблок остановили на техосмотр в марте 2012 года и с тех пор не перезапускали. Энергетическая компания ТЕРСО, которая является оператором АЭС, планирует перезапустить этот энергоблок. В июне планируется начать загрузку топлива в реактор.

13 ноября в Японии вновь запустили второй энергоблок расположенной в префектуре Мияги АЭС «Онагава». Энергоблок был перезапущен 29 октября после 13-летнего перерыва, вызванного землетрясением, и 4 ноября вновь остановлен из-за проблем с оборудованием. Причиной остановки реактора стала плохо закрученная гайка на одном из соединений.

В октябре в Японии одобрили эксплуатацию АЭС, которую построили в 1974 году.

Ранее сообщалось, что в Японии у АЭС разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц.