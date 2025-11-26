Совфед одобрил законопроект о федеральном бюджете на три года

Совет Федерации одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщает газета «Известия».

Закон утверждает основные характеристики российского бюджета на трехлетний период, определенные исходя из прогнозируемого объема Валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году в размере 235,067 трлн рублей, в 2027 году — 255,498 трлн, в 2028 году – 276,346 трлн, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%.

Общий объем доходов федерального бюджета на 2026 год установлен в размере 40,283 трлн рублей (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 трлн рублей (16,8% ВВП), а на 2028 год — 45,869 трлн рублей (16,6% ВВП). Расходы в эти годы составят соответственно 44,069 трлн, 46,096 трлн и 49,383 трлн рублей, что соответствует 18,7%, 18% и 17,9% ВВП.

Предельный уровень внутреннего государственного долга России на начало 2027 года определен в 37,44 трлн рублей, на начало 2028 года — в 42,18 трлн, на начало 2029 года — в 47,41 трлн рублей. Лимит внешнего долга установлен на уровне $66,8 млрд (€59,1 млрд), $63,9 млрд (€57,6 млрд) и $62,3 млрд (€56,1 млрд) соответственно.

Объем Фонда национального благосостояния к концу 2026 года прогнозируется на уровне 13,66 трлн рублей, к концу 2027 года — 13,837 трлн, а к концу 2028 года — 14,317 трлн рублей. В 2026 году планируется направить 38,5 млрд рублей из средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета.

Ранее эксперт проанализировал бюджет России на 2026-2028 годы.