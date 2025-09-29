Бюджет трех целей: как правительство планирует управлять госфинансами в ближайшие три года

Минфин России представил проект бюджета, который определяет финансовую стратегию России вплоть до 2028 года. Документ направлен на достижение баланса при выполнении трех фундаментальных задач, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

Представленный министерством финансов России проект бюджета до 2028 года подчеркивает три стратегических приоритета — это социальные расходы и реализация национальных целей, включая технологическое развитие, а также обеспечение потребностей страны в вопросах безопасности (ради этой цели Минфин идет на рост ставки НДС). При этом на другие цели тоже выделяются рекордные средства.

По сути, новый бюджет — это попытка балансировать между тремя фундаментальными задачами.

Правительство России одобрило пакет законопроектов, которые определят финансовую политику государства на ближайшие три года. Проект бюджета не просто техническое уточнение цифр, а фиксация приоритетов в экономической стратегии государства. Бюджет новой трехлетки окончательно закрепляет переход к модели, в основе которой будет лежать решение важнейших социальных задач, обеспечение военной безопасности и финансирование технологического развития.

Коротко рассмотрим суть обозначенных ключевых новаций бюджета. Во-первых, это акцент на оборону и безопасность, подкрепленный созданием каналов финансирования. Речь идет не просто о росте соответствующих расходных статей, а о неком условном, согласно разъяснениям Минфина, закреплении за ними конкретных доходных потоков (условном — потому что формальным образом бюджетные статьи не окрашиваются).

То есть правительство идет на повышение НДС с четким указанием, что дополнительные поступления пойдут именно на нужды обороны и безопасности. Аналогичная логика применяется к реформе налогообложения игорного бизнеса: введение налога с оборота букмекерских контор (5%) и налога на их прибыль (25%) также нацелено на обеспечение этих расходных статей бюджета.

Во-вторых, в рамках бюджета актуализируется налоговая политика для бизнеса.

Цель — пресечение дробления и вывод бизнеса из тени. Ключевая мера — снижение порога для обязательной уплаты НДС с 60 до 10 млн рублей годового дохода. По оценкам Минфина, это увеличит долю плательщиков НДС с 3,6% до 15%, перекрыв массовые схемы «дробления» бизнеса для ухода от налога. Также Правительство продолжает предпринимать меры по борьбе с фирмами-однодневками — ужесточая фискальное администрирование для желающих найти пути ухода от уплаты налогов.

Дополняют эту политику оптимизация льготных тарифов страховых взносов для МСП в непроизводственных секторах — мера была введена в период ковид для поддержки занятости, сейчас — в условиях низкой безработицы и изменившихся экономических условий она неактуальна. Более того — доходы от отмены льгот по соцвзносам пойдут в пенсионный фонд, что позволит рассчитывать на большую индексацию пенсий.

В-третьих, на фоне текущих вызовов бюджет подтверждает долгосрочный характер стратегии развития.

Несмотря на смещение фокуса в сторону безопасности, объем финансирования национальных проектов на шестилетний период запланирован в размере рекордных 41 трлн рублей, что в 2,6 раза превышает объемы предыдущей шестилетки. Это мощный сигнал бизнесу и обществу: курс на достижение национальных целей развития, определенных до 2030 года, остается неизменным, а инвестиции в инфраструктуру, человеческий капитал и технологии будут только нарастать.

Немаловажное место и высокий приоритет в бюджете выделен для исполнения социальных обязательств. Соцрасходы не только не урезаны, но и существенно увеличены по ключевым направлениям. Однако их реальная эффективность будет зависеть от успешности всей государственной макроэкономической политики из-за сопутствующих бюджету инфляционных рисков.

В авангарде социальной политики — масштабная поддержка семей с детьми.

На эти цели заложены колоссальные средства. Так называемый «детский бюджет» на ближайшую трехлетку превысит 10 трлн рублей. Значительные ресурсы выделяются на здравоохранение и образование. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в трехлетие предусмотрено более 900 млрд рублей, а на развитие детской медицинской инфраструктуры (перинатальных центров, больниц) — 94 млрд рублей.

В сфере образования продолжится модернизация. На капремонт и строительство школ направят около 400 млрд рублей, на создание университетских кампусов мирового уровня — почти 170 млрд, на ремонт техникумов и общежитий — еще свыше 130 млрд рублей.

Главный риск для реальной эффективности социальной поддержки — инфляционное давление.

Тут возникает своеобразная ловушка: ведь государство, увеличивая прямые выплаты и льготы, в той или иной степени играет на руку инфляции. Однако есть спасительный элемент: это сохранение льготной 10-процентной ставки НДС на социально значимые товары (в т.ч. продукты питания, лекарства, товары для детей). Он поможет сдержать рост цен на базовые товары, хотя и не отменит его на все категории. Кроме того, важно оговорить, что эффект от повышения НДС носит разовый, временный характер, что показывает релевантный опыт 2018 года.

Бюджет подтверждает курс на технологический суверенитет, направляя на эти цели около 1,9 трлн рублей в 2026-2028 годах. Несмотря на усиление оборонной составляющей, государство наращивает целевые инвестиции в критические отрасли. Финансирование сосредоточено на ключевых направлениях импортозамещения: станкостроение (117,8 млрд руб.), беспилотные системы (87,9 млрд руб.) и промышленная робототехника (40,7 млрд руб.).

Помимо прямого финансирования, усиливаются и инструменты поддержки, например, за счет докапитализации Фонда развития промышленности на 75,2 млрд руб. и расширения инвестиционного налогового вычета для стимулирования модернизации.

Таким образом, акцент смещен с широкой поддержки IT на точечное финансирование критически важных для промышленного и оборонного суверенитета направлений.

Бюджетная политика также ориентирована на поддержку регионов через три ключевых механизма. Во-первых, увеличатся дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, рост которых запланирован темпами не ниже инфляции. Во-вторых, продлена программа инфраструктурных кредитов по 150 млрд рублей ежегодно до 2030 года. В-третьих, продолжится реализация индивидуальных программ развития для отстающих регионов и финансирование Дальнего Востока (не менее 5% расходов госпрограмм).

Этот комплекс мер, предполагающих реализацию региональной политики по выравниванию, развитию и точечной поддержке, должен сократить разрыв между регионами и обеспечить их участие в достижении национальных целей.

Подводя итог стоит отметить, что представленный бюджет на 2026-2028 годы является отражением новой экономической реальности, в которой России приходится одновременно решать несколько масштабных задач.

Сложный баланс между необходимостью укреплять обороноспособность, поддерживать социальную стабильность и обеспечивать технологический суверенитет требует немалых ресурсов. С одной стороны, правительство демонстрирует четкую расстановку приоритетов, находя для каждого из них целевое финансирование. С другой — успех этой стратегии будет целиком зависеть от качества исполнения. Ключевыми рисками остаются инфляционное давление и способность экономики адаптироваться к новым налоговым условиям.

В конечном счете, новый бюджет представляет собой не просто финансовый план, а заявку на комплексное управление вызовами времени. Его реализация покажет, сможет ли государство обеспечить не только текущую безопасность, но и заложить основы для устойчивого развития страны в перспективе.

Автор: Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.