Спрогнозирован средний курс доллара в 2026 году

Финансист Целищев: средний курс доллара будет 88–95 рублей в 2026 году
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Средний курс доллара составит 88–95 рублей в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

«Это не агрессивный прогноз, а скорее отражение структурных ограничений и текущей модели поведения рынка и его участников. Баланс потоков, бюджетный цикл и сохраняющаяся премия за риск формируют коридор, в котором мы бы ориентировались на диапазон 88–95 рублей за доллар как базовый ориентир на год. Если же смотреть вперед, логика остается прежней: накопление валютной подушки продолжится и в 2026 году, даже при умеренно сильном рубле», — отметил Целищев.

По его словам, сильный рубль не отменяет базовый инстинкт россиян в сохранении капитала: население продолжает покупать валюту, потому что не верит в фундаментальную устойчивость текущего курса и закладывает будущие потенциальные шоки, в том числе бюджетные, санкционные и геополитические.

На фоне снижения ставок по рублевым инструментам и ограниченного выбора защитных активов, иностранная валюта остается самым простым, понятным и доступным способом застраховаться от возможных рисков, сказал эксперт. Он заключил, что это поведение более фундаментально, чем краткосрочная динамика устойчивого рубля.

18 ноября доллар стоил 80,7–82 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 20%.

Ранее был спрогнозирован курс доллара на эту неделю.

