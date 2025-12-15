Назван курс доллара, комфортный для россиян

Курс доллара, комфортный для россиян, находится в диапазоне от 23 до 45 рублей, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, с точки зрения потребителя, чем ниже курс доллара (выше курс рубля), тем, разумеется, лучше. Если смотреть с точки зрения размера доходов в пересчете в валюту, россияне уже сейчас имеют лучший из возможных курсов за все последние годы, констатировал финансист.

«Средняя зарплата достигла $1300. Это примерно на уровне Сербии. Никогда ранее таких цифр у РФ не было. В 2022 году средняя зарплата достигала $950 — впервые с 2014 года. То есть россияне сейчас могут себе позволить номинально больше импортных товаров, услуг или зарубежных поездок, чем когда-либо. Но это без учета фактора санкций и изоляции от западных рынков. Так что де факто доллар по 30 рублей в 2014 году при средней зарплате около 30 тыс. рублей все же был комфортнее, чем сегодняшний 80 рублей при средней зарплате под 100 тыс. рублей», — отметил Селезнев.

По его словам, чтобы сравняться по среднему доходу с самыми бедными странами ЕС вроде Латвии или Словакии, России нужен курс доллара в районе 57 рублей. Чтобы подняться до уровня Чехии или Польши, нужен курс ниже 45 рублей, оценил Селезнев.

«Если бы мы вернулись к курсу 2009-2014 годов (30-35 рублей), то средние зарплаты в РФ выросли бы до уровня Испании и Италии, а если бы курс откатился к 2000-2007 годам (23-28 рублей), то россияне имели бы уровень зарплат как в нынешней Финляндии и Германии», — заключил Селезнев.

По данным Investing.com, 12 декабря доллар стоил более 78,4 рубля.

