В ФРГ арестовали бизнесмена за нарушение антироссийских санкций

В Германии по обвинению в поставке нескольких станков в Россию в обход санкций арестовали бывшего руководителя одной из компаний. Об этом, ссылаясь на совместное заявление таможенного управления и прокуратуры Штутгарта, сообщает РИА Новости.

По сведениям правоохранительных органов, 55-летний управляющий фирмы из района Тюбингена, нарушив действующие санкции, поставил в Россию пять станков общей стоимостью около €1,7 млн. Поставка, предположительно, осуществлялась через третьи страны несколькими частями в период с октября 2023 года по декабрь 2024 года

Прокуратура выдала ордер на арест бизнесмена, имеющего гражданство ФРГ и Афганистана. Сейчас мужчина помещен под стражу. Правоохранители провели несколько обысков в частных домах, офисах и в транспортно-экспедиторской компании в Дуйсбурге.

30 августа стало известно, что Эстония выдала США своего гражданина Андрея Шевлякова, который обвиняется в незаконной поставке России стратегических товаров.

Ранее в Германии арестовали гражданку Белоруссии, подозреваемую в нелегальном экспорте машин.