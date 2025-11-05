Адвокат сообщила о психологическом давлении на россиянина в финской тюрьме

На одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного к пожизненному сроку в Финляндии, оказывается «невероятное психо-физиологическое давление» в тюрьме. Об этом сообщила RTVI его адвокат Наталья Мальгина.

«Его уже более 50 суток держат в карцере и этот режим продлили еще на 30 дней», — рассказала защитница осужденного.

По словам Мальгиной, начиная с 27 октября, Торден живет на хлебе и воде, из его рациона изъяли даже молоко. Кроме того, у него отняли банку с витамином D, поделилась защитница. Также она направила запрос руководству тюрьмы, чтобы россиянину позволили покупать продукты в тюремном магазине за ее счет. Однако Мальгиной «язвительно» ответили, что «это невозможно», поскольку Торден находится под санкциями ЕС и США.

Адвокат подчеркнула, что оснований для возбуждения уголовного дела с точки зрения международного права не было. Она также поставила под сомнение возможность расследования этого дела в Финляндии, поскольку там нет судебной практики в отношении военных преступлении.

14 марта суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению.

В МИД России заявили о предвзятости приговора. В министерстве сочли участие финских властей, включая судебные, в развязывании гибридной войны коллективного Запада против России.

Воислав Торден — один из бывших командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

Ранее адвокат сообщила, что Торден пытается оспорить решение суда.