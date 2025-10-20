В Дании предъявили обвинения в нарушении антироссийских санкций 11 компаниям

DR: в Дании с начала СВО 11 компаний и 7 частных лиц нарушили санкции против РФ

Правоохранительные органы Дании за 3,5 года предъявили обвинения 11 компаниям и семи частным лицам за нарушение антироссийских санкций. Об этом сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на заявление полиции в ответ на запрос датского парламента.

«Обвинения были выдвинуты в период с 24 февраля 2022 года по 24 сентября 2022 года», – уточняют журналисты.

С момента начала Россией специальной военной операции Евросоюз принял 18 пакетов санкций, направленных против Москвы. Всего в рамках санкционной политики в ЕС действуют свыше 40 различных режимов ограничений.

В марте сообщалось, что немецкие силовики задержали 46-летнюю женщину из Белоруссии по подозрению в нарушении санкций Европейского союза в отношении РФ. Власти Германии утверждают, что белоруска вместе с двумя сообщниками вывезла на российскую территорию большое количество автомобилей. Для обхода ограничений, как утверждается, подозреваемые создали впечатление, что они перевозят машины не в РФ, а в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

