Орешкин назвал майнинг криптовалют новой статьей экспорта

Орешкин: майнинг стоит учитывать в платежном балансе России
true
true
true
close
Егор Алеев/РИА Новости

В России майнинг криптовалют стал значительной статьей скрытого экспорта, который влияет на валютный рынок и платежный баланс России. Об этом заявил заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

По его словам, теперь майнинг следует учитывать в платежном балансе страны.

«У нас появилась одна статья экспорта, которую мы не очень хорошо оцениваем — это майнинг криптовалюты. Это уже значительные суммы, которые, по сути, скрытый экспорт», — отметил Орешкин.

Он добавил, что работа по внедрению оценок данных операций уже ведется.

По мнению Орешкина, за последние годы на валютном рынке России произошли существенные сдвиги, которые изменили финансовые потоки.

С 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года правительство РФ полностью запретило майнинг криптовалют в десяти субъектах страны, включая регионы Северного Кавказа и новые территории. В Забайкалье и Бурятии действует сезонный, а не полный запрет. Это связано с прогнозируемым дефицитом электроэнергии в пиковые месяцы.

Ранее в Ленобласти полиция провела рейд в цыганском поселении и нашла майнинг-ферму.

