Семьи военных призвали освободить от платы за детсады

Lordn/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо освободить от обязанности оплачивать детские сады военнослужащих и ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект в Госдуму внес лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Парламентарий предложил внести поправки в закон «Об образовании», предусмотрев в нем освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах для семей военных. Он подчеркнул, что важность этой меры обусловлена геополитической ситуацией, которая требует усилий для защиты национальных интересов и сплочения общества.

Особенно важно в такое время помнить о тех, кто отстаивает интересы Родины, и об их семьях. Государство должно взять на себя ответственность и предоставить им дополнительные льготы, подчеркнул Миронов. Он также напомнил, что весной депутаты фракции предложили ввести единые федеральные меры поддержки участников СВО и их семей.

До этого Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» потребовал ужесточить наказания за преступления, совершенные в отношении участников СВО. Депутат отметил, что фракция подготовит соответствующие правки в УК РФ. Он призвал считать преступления против участников боевых действий и их родных отягчающим вину обстоятельством.

Ранее Медведев отметил юристов, помогающих участникам СВО.

