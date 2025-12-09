На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин призвал сделать в «один клик» подтверждение необходимости в льготах

Путин: нужно сделать в один клик подтверждение необходимости в льготах
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Подтверждение необходимости в государственных льготах следует сделать «в один клик». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Надо, конечно, выстроить работу так, чтобы, ну, допустим, семья подтверждала то, что она имеет право на эту льготу и поддержку, но одним кликом каким-то», — сказал он.

По словам главы государства, «все должно автоматом заработать» после нажатия «кнопочки».

«Кому это не нужно, просто не будет нажимать эту кнопочку — и все! И дело с концом! И таким образом отселектировать нуждающихся и ненуждающихся», — продолжил российский лидер.

Он заверил, что обсудит данный вопрос с правительством.

«Точно совершенно обещаю вам, мы к этому вернемся», — добавил политик.

В ноябре экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин предложил распространить льготы, которые есть у многодетных матерей, на многодетных отцов.

Ранее стало известно, какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2025 году.

