В Центробанке РФ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют

Предложения Центрального банка России по изменению законодательства в части регулирования рынка криптовалют предусматривают переходные периоды. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

«Мы готовим предложения по изменению законодательства, которые в том числе предусматривают несколько переходных периодов, чтобы все участники имели достаточно времени выйти из «серой» зоны в легальную плоскость и нормально работать», — сказал он.

В октябре Чистюхин заявил, что Центробанк хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в 2026 году.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Ранее в России произошел всплеск черного майнинга.