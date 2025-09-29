На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«АвтоВАЗ» перешел на четырехдневку

«АвтоВАЗ» ввел четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на машины в РФ
Глава первичной профсоюзной организации концерна «АвтоВАЗ» Сергей Зайцев заявил о введении четырехдневного рабочего режима на заводах предприятия с 29 сентября 2025 года из-за неблагоприятной ситуации на внутреннем авторынке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Руководство «АвтоВАЗа» заявило, что в случае роста спроса готово отменить действующие ограничения и вернуть предприятиям стандартный пятидневный график работы. По словам Зайцева, если ситуация на внутреннем рынке останется без изменений, неполный рабочий режим может быть продлен до шести месяцев.

24 сентября кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Александр Суетин спрогнозировал для «Газеты.Ru», что на четырехдневную рабочую неделю в России перейдут только предприятия, работающие с массовым конвейерным производством. К ним относятся автомобиле-, двигателе- и тракторостроение, станкостроение, приборостроение, компьютерное, подшипниковое, часовое производство.

Суетин отмечал, что для россиян плюсов практически нет: сокращение рабочей недели вызвано исключительно стремлением предприятий снизить затраты на оплату труда. При этом интенсивность работы, по его словам, будет возрастать.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, как в России оформляют четырехдневную рабочую неделю.

