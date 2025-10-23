«АвтоВАЗ» и его президент Максим Соколов попали под санкции ЕС. Что грозит заводу

В рамках 19-го нового пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел ограничения против отечественного производителя «АвтоВАЗ» и главы компании Максима Соколова, указывается в официальном журнале ЕС.
«Акционерное общество «АвтоВАЗ» <…> Максим Юрьевич Соколов»,
— говорится в документе.
В нем также отмечается, что решение ввести санкции против Максима Соколова было принято из-за того, что в «АвтоВАЗе» было создано структурное подразделение для поддержки сотрудников, участвующих в СВО, и членов их семей. В частности, бойцам предоставляют различные льготы, в том числе машины. Их обслуживание также покрывается компанией.
Ответ «АвтоВАЗа»
В «АвтоВАЗе» отреагировали на решение ЕС — в компании уверены, что санкции никак не повлияют на ее работу. Причина — отсутствие деловых отношений с контрагентами из Евросоюза.
«АвтоВАЗ» не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС, в связи с чем новый санкционный пакет никак не повлияет на работу компании»,
— сообщили в пресс-службе компании РИА Новости.
В сентябре 2023 года правительство США также расширило санкционный список в отношении России и включило туда «АвтоВАЗ». Позднее Максим Соколов пожаловался, чтоб банки дружественных и недружественных стран начали блокировать платежи российской компании.
Спортивная версия Lada Iskra на стенде «АвтоВАЗа» на ПМЭФ-2025Илья Питалев/РИА Новости
Тогда он заявил, что из-за введения американских рестрикций зарубежные партнеры начали массово отказываться от сотрудничества с «АвтоВАЗом». Соответствующие решения приняли некоторые иностранные поставщики и субпоставщики, а также финансовые организации.
«Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи,
так и в сторону «АвтоВАЗа», если говорить об экспортной продукции. <...> Причем это идет, к сожалению, повсеместно — не только из недружественных дестинаций. Но и с учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков», — пояснил Соколов.
В 2024 году организация OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) включила в санкционный список автовазовский «Авто Финанс Банк», который с 2013 года выдал более 600 тыс. автокредитов.
Как повлияют санкции
Антироссийские санкции ЕС предполагают замораживание активов «АвтоВАЗа» и Максима Соколова на территории союза и запрет на любые финансовые и коммерческие операции с их участием, пишет «Российская газета». Также главе компании запретили въезд в страны ЕС.
Ожидается, что новые санкции осложнят «АвтоВАЗу» посреднические схемы закупок через европейские компании.
Кроме того, ограничения могут затронуть цепочки поставок оборудования, софта и технологий, такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.
«Конечно, усложнятся некоторые цепочки поставок, часть прямых поставщиков перестанет работать напрямую. Но в целом как будто было достаточно времени, чтобы такие риски захеджировать», — заявил он.
В то же время партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто полагает, что «АвтоВАЗ» уже заранее приготовился к такого рода сложностям, поскольку не первый год находится под санкциями США. Соответственно, новые рестрикции от ЕС его вряд ли смогут пошатнуть, полагает эксперт.