Миронов призвал Счетную палату проверить «АвтоВАЗ»

Депутат Миронов возмутился грядущему подорожанию автомобилей Lada
«Газета.Ru»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал Счетную палату устроить проверку в «АвтоВАЗ» из-за слов его главы о росте цен на автомобили. По мнению депутата, власти принимают разные меры для продвижения компании, которая поглощает «все больше ресурсов».

«Чего только государство не делает, чтобы ублажить волжский автогигант. На поддержку автопрома, читай ВАЗа, на 2026 год выделили почти триллион. Запустили до небес утильсбор, чтобы выдавить с рынка китайских конкурентов. Выдавили: за десять месяцев ввоз авто из КНР сократился больше чем на две трети. Пропихнули закон о локализации такси, и теперь таксопаркам придется покупать машины из Тольятти. Наконец, предприятие до 2028 года освободили от налога на прибыль. И что же? В январе-октябре продажи «Лада» упали на 25%, а г-н Соколов (глава «АвтоВАЗ. — прим. «Газеты.Ru») заявляет о том, что у завода нет денег. А куда же они делись?! Не пора ли «АвтоВАЗ» навестить аудиторам Счетной палаты — давненько их там не было. Пусть менеджеры компании объяснят, из чего складывается себестоимость, и что у них вообще происходит. Иначе эта «черная дыра» будет поглощать все больше ресурсов, а цены в отличии от качества все расти», — сказал он.

21 ноября глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что стоимость Lada будет индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости автомобилей. Он отметил, что в последний раз цена на продукцию «АвтоВАЗа» поднималась в январе на 2%, что в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. По словам Соколова, на фоне роста импорта, а также «агрессивного демпинга со стороны стоков Китая» «так долго сдерживать рост невозможно».

Ранее сообщалось, что китайские автокомпании вывели из России 1 трлн руб.

