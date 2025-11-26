На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как легально подработать Дедом Морозом

Юрист Георгиева: работать аниматором лучше со статусом самозанятого
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Работать Дедом Морозом в новогодние праздники лучше всего со статусом самозанятого. Такой совет в интервью RT дала юрист по гражданским делам Алла Георгиева. При сезонной работе, по ее словам, ИП открывать нет необходимости.

«Статуса самозанятого достаточно для получения дохода до 2,4 млн рублей за календарный год. Налог будет 4% с заказов физических лиц и 6% — при заказах от юридических лиц», — отметила Георгиева.

Если деятельность не оформлять, Дедом Морозом могут заинтересоваться сотрудники Федеральной налоговой службы, предупредила специалист.

До этого сообщалось, что приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом или на корпоратив в среднем обойдется москвичам в 8-15 тыс. рублей за полчаса, однако окончательная стоимость будет зависеть от сложности костюмов, развлекательной программы, используемого реквизита и способа передвижения аниматоров.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах перед Новым годом.

