Дед Мороз из Великого Устюга посетил Рим

Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Риму в рамках предновогоднего турне
Евгений Биятов/РИА Новости

Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Риму в рамках своего предновогоднего турне. Об этом сообщает ТАСС.

Визит Деда Мороза был организован Русским домом в итальянской столице. При нем начал работать Музыкальный образовательный центр под патронатом Российской академии музыки имени Гнесиных. В нем работают выпускники музыкальных вузов России и Италии.

«Музыкальный образовательный центр Русского дома в Риме — это системное музыкальное образование в лучших российских традициях, всестороннее музыкальное развитие и возможность обучения как на итальянском, так и на русском языках», — сказала директор Русского дома Дария Пушкова.

В ноябре Дед Мороз из Великого Устюга встретился с детьми в Русском доме в Ченнаи. Волшебник впервые посетил Панча Ратхас и масляный шар Кришны. Также Дед Мороз впервые побывал на берегу Бенгальского залива и окунул в нем ноги.

Ранее россиянам объяснили, как легально подработать Дедом Морозом.

