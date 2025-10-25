Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП

Дмитриев: Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП

Россия обладает одним из самых низких в мире соотношений госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП). Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию, согласно которой соотношение госдолга страны к ВВП составляет 20%.

«Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире», — заявил Дмитриев.

Для сравнения он привел данные соотношений госдолга других стран к ВВП. По его словам, этот показатель у Италии составляет 137%, у Франции — 111%, Испании — 108%. Помимо этого, высокие показатели наблюдаются в Великобритании, Германии, Польше и Турции.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета в России в ближайшие три года ожидается на безопасном уровне, в 2026 году ВВП составит 1,6% с перспективой дальнейшего снижения, при этом государственный долг не превысит 20% от ВВП.

Ранее Россия вошла в пятерку экономических лидеров мира.