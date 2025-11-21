На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказала, как россиянам получить наличные прямо на кассе магазина

Юрист Романова: снять наличные можно прямо на кассах магазинов, аптек и заправок
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россияне могут снять наличные не только в банкомате, но и прямо на кассе магазинов, аптек и автозаправок. Об этом РИА Новости рассказала исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.

По ее словам, в России официально действует услуга, благодаря которой наличные можно получить прямо на кассе магазина.

Банки могут заключать договоры с магазинами, которые становятся платежными агентами и могут выдавать клиентам наличные при оплате товаров.

Для этого при покупке нужно заранее сообщить кассиру о желании получить деньги. Сумма покупки может быть минимальной. Кассир добавляет к стоимости запрошенную сумму, которая списывается с ценой покупки.

Для совершения подобных операций не нужно предоставлять паспорт или заявление, добавила юрист.

До этого доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян рассказал, какие лимиты на снятие наличных начали действовать после введения ограничений в сентябре.

Ранее депутат рассказал, у кого из россиян чаще всего воруют деньги.

