Стало известно, кому банки могут запретить снимать крупные наличные суммы

Эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что банки могут запретить гражданам, которые были уличены в причастности к мошенническим схемам, обналичивать свыше 100 тыс. рублей в месяц.

Как правило, россияне смогут снять с одной банковской карты от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Если же банк считает операцию по снятию подозрительной, то банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов.

С 1 сентября 2025 года российские банки обязаны считать подозрительными операции, если в них присутствуют девять названных Центробанком признаков. В некоторых случаях присутствие этих признаков может заставить банки заблокировать счет пользователя. Во избежание этих рисков Мамедова посоветовала россиянам заранее консультироваться с банком о лимитах для снятия наличных в случае, если они планируют получить на руки суммы свыше 50 тыс. рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что рост жалоб россиян на блокировку счетов говорит о том, что требования регулятора оказались слишком строгими и «перегнули палку». Она выразила надежду на то, что ситуацию с необоснованными блокировками счетов россиян удастся благополучно разрешить.

Ранее Центробанк продлил ограничения на денежные переводы за границу.