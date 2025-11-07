На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Снижение поставок с Украины привело к резкому росту цен на подсолнечное масло в мире

РИА: цены на подсолнечное масло в мире выросли из-за спада украинского экспорта
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Цены на подсолнечное масло в мире выросли до максимума с 2022 года из-за спада украинского экспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и министерства сельского хозяйства Украины.

Цены на подсолнечное масло росли четыре месяца подряд и в октябре 2025 года достигли $1357 за тонну.

Украинские поставки этого продукта на мировой рынок за год снизились почти в два раза, то есть на 45%. Если в 2024 году за период с января по сентябрь на мировой рынок было поставлено 4,5 млн подсолнечного масла, то в 2025 году поставки за тот же период снизились до 3,1 млн т.

До этого сообщалось, что подсолнечное масло в России подорожало на 24% за неделю. Также увеличились цены на молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+15,4%), апельсиновый сок J7 (+7,1%) и на бананы (+1,5%).

Одновременно снизились цены на яйца «Окские» категории С1 (-17,6%) и на морковь (-4,2%).

Ранее Россия стала лидером по экспорту подсолнечного масла.

