В России резко подорожало подсолнечное масло

Экономист Абрамов: подсолнечное масло в России подорожало на 24% за неделю

Подсолнечное масло в России подорожало на 24,1% за неделю с 25 октября по 1 ноября, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек выросло на 1,9% по сравнению с его снижением на 1,0% неделю назад. За неделю снизились цены на яйца «Окские» категории С1 (-17,6%) и на морковь (-4,2%). Выросли цены на подсолнечное масло «Олейна» (+24,1%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+15,4%), апельсиновый сок J7 (+7,1%) и на бананы (+1,5%). Цены остальных товаров в индексе не изменились», — отметил Абрамов.

close «Газета.Ru»

По его словам, в годовом выражении значение Индекса Мишек по данным на 1 ноября увеличилось на 11,5% по сравнению с его повышением на 9,4% неделю назад.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), апельсиновый сок J7 (+42,9%), подсолнечное масло «Олейна» (+33,8%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+30,4%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+29,7%), куриные тушки (+18,8%), сельдь «Матиас» (+15,6%) и белый хлеб (+10,0%).

За год подешевели детский мармелад Fruit-Tella (-23,7%), бананы (-17,5%), яйца «Окские» категории С1 (-14,2%), морковь (-11,5%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-5,0%) и чай черный «Акбар» (-4,9%).

close «Газета.Ru»

По данным Минэкономразвития, с 21 по 27 октября годовая инфляция в России снизилась до 8,13 с 8,14% неделей ранее.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевел один вид сыра.