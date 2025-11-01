На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия стала лидером по экспорту подсолнечного масла по итогам сезона

close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Россия по результатам минувшего сельскохозяйственного сезона заняла лидирующую позицию в рейтинге стран-экспортеров подсолнечного масла. Об этом сообщил ТАСС глава Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

«По итогам сезона 2024/25, завершившегося в августе, Россия стала лидером среди стран-экспортеров подсолнечного масла, обогнав Украину», — сказал он.

По данным специалистов, российские показатели по экспорту подсолнечного масла составили почти 5,2 млн тонн. На втором месте оказалась Украина с результатом в 4,7 млн тонн. Замыкает тройку Аргентина — 1,3 млн тонн экспортированного подсолнечного масла.

Ильюшкин отметил, что на фоне роста экспорта масложировой продукции в России, подсолнечное масло стало его флагманом. Он добавил, что отечественные компании планомерно расширяют партнерские отношения с передовыми импортерами со всего мира, а также успешно конкурируют на рынках стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

В октябре стало известно, что показатели урожая в РФ в этом году превзойдут прошлогодние результаты. В этом году уже собрано порядка 126,9 млн т зерна. Аграрии собрали свыше 460 тыс. т гречихи, почти 1,1 млн т ржи, 340 тыс. т риса и примерно 22,7 млн т сахарной свеклы. В министерстве ожидают, что урожай зерна составит 135 млн т, а этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей и экспорта.

Ранее Путин назвал количество стран, любящих продукцию из России.

