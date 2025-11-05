Россиянам рассказали, когда кредиты станут выгодными

Окно для выгодной ипотеки и потребкредитов (со ставками, заметно ниже текущих) откроется, скорее всего, не ранее второго-третьего квартала 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В текущих условиях высоких ставок (ключевая ставка 16,5% означает высокие ставки и по кредитам), сейчас брать нецелевые потребкредиты или ипотеку без субсидирования (льготные программы) невыгодно. Ставки по кредитам начнут существенно снижаться только после того, как Банк России перейдет к более активному циклу смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году. Это связано с более лояльным прогнозом ЦБ на 2026 год, который предполагает сохранение средней ключевой ставки в диапазоне 13–15%», — отметил Трепольский.

По его мнению, к концу 2025 года (ближе к зиме) ставки по кредитам, если и снизятся, то незначительно (на 0,5–1,0 процентный пункт), следуя за ключевой.

Общая рекомендация финансиста — если нет острой необходимости, лучше подождать. Исключение могут составлять льготные программы ипотеки, которые имеют государственную поддержку, заключил Трепольский.

