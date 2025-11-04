На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индийские экспортеры призвали Моди ввести меры поддержки из-за пошлин США

Bloomberg: экспортеры Индии призвали Моди ввести экономические меры поддержки
true
true
true
close
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Экспортеры Индии призвали премьера страны Нарендру Моди ввести экономические меры поддержки на фоне 50% пошлин США. Об этом пишет Bloomberg.

«Экспортеры призвали премьер-министра Моди предоставить немедленную помощь в связи с последствиями решения США ввести пошлины на индийские товары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данной встрече помимо премьера присутствовали и другие высокопоставленные чиновники.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского президента, он разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

16 октября в Белом доме сообщили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.

Ранее Трамп признался, что решение ввести повышенные пошлины против Индии далось ему тяжело.

