Трамп признался, что решение ввести повышенные пошлины против Индии далось ему тяжело

Трамп назвал нелегким решением введение пошлин против Индии
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал «нелегким решением» введение пошлин против Индии из-за покупки российской нефти.

«Индия была их крупнейшим клиентом. Я ввел 50-процентные пошлины в отношении Индии, потому что они покупают нефть у России. Это нелегкое решение. Это серьезный шаг, который вызывает разногласия с Индией. И помните, что это (конфликт на Украине. — «Газета.Ru») проблема Европы гораздо больше, чем наша», — заявил глава Белого дома.

10 сентября газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что Трамп призвал Евросоюз повысить до 100% пошлины для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию с целью ускорить урегулирование на Украине.

До этого президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани рассказал, что решение властей США ввести пошлины в отношении Индии подтолкнуло компании из этой страны к наращиванию объема торговли с Россией.

Ранее Индия усомнилась в надежности США из-за пошлин Трампа.

