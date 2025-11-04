На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автор проекта рассказал о стоимости тоннеля между Чукоткой и Аляской

Ученый Разбегин: тоннель через Берингов пролив может стоить $7-15 млрд
Universal Peace Federation

Стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской оценивается в $7-15 млрд. Об этом заявил автор проекта, ученый Виктор Разбегин в интервью РИА Новости.

«Оценки стоимости этого тоннеля колеблются где-то от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов», — сказал он, отметив, что колебания связаны с разной оценкой объема работ. Один вариант предполагает только саму проходку тоннеля, второй — полное обустройство со всей инфраструктурой.

По словам Разбегина, тоннель может состоять из трех частей в связи с наличием в проливе двух островов. Одна часть между островами на 4,5 км, и две большие, протяженность каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля, соединяющего Францию и Великобританию под проливом Ла-Манш. Общая длина тоннеля может составить 98-112 км.

В октябре спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что проект тоннеля, соединяющего Россию и США, может быть реализован менее чем за восемь лет и позволит развивать совместные ресурсы двух стран.

Ранее Дмитриев объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле между Чукоткой и Аляской.

