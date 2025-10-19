На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпредставитель Путина объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о «тоннеле Путина — Трампа»

Дмитриев объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле между Чукоткой и Аляской
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле, который мог бы соединить Чукотку и Аляску.

«Тоннель Путин — Трамп ИИ видео-челлендж. Создайте лучшее видео туннеля Россия–Аляска, созданное с помощью искусственного интеллекта, используйте хештег Тоннель Путин — Трамп и опубликуйте его ниже», — написал он.

Победителям обещают четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску — или же первый проезд через туннель, добавил Дмитриев.

До этого спецпредставитель президента РФ опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля под Беринговым проливом. Он заявил, что проект может быть реализован менее чем за восемь лет и позволит развивать совместные ресурсы двух стран. Его предварительная стоимость, не менее $8 млрд. Местные жители на Аляске считают, что тоннель будет востребован.

Ранее сообщалось, что тоннель между Россией и США может быть в два раза длиннее тоннеля под Ла-Маншем.

