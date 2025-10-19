В России назвали стоимость строительства тоннеля между Россией и США

Глава РФПИ Дмитриев: тоннель между Россией и США может стоить не менее $8 млрд

Строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив может стоить не менее $8 млрд. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что проект, получивший в соцсетях название «тоннель Путин–Трамп», может быть реализован менее чем за восемь лет и предназначен для железнодорожного и грузового транспорта, что позволит развивать совместные ресурсы России и США.

«Представьте, что тоннель «Путин – Трамп» соединяет Россию и США» – написал он, обращаясь к Илону Маску.

Глава РФПИ до этого опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. Это изображение прислал в СССР американец Даг Сандстрем после покушения на Джона Кеннеди. Рисунок он сопроводил припиской: «Мост мира во всем мире Кеннеди–Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией. Немедленно». Теперь об этом проекте говорят как о «тоннеле Путина–Трампа».

О том, что это за идея, насколько она реализуема и целесообразна, «Газета.Ru» спросила экспертов.

Ранее опрошенные жители Аляски заявили, что тоннель в Россию будет востребован.