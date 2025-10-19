На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали стоимость строительства тоннеля между Россией и США

Глава РФПИ Дмитриев: тоннель между Россией и США может стоить не менее $8 млрд
true
true
true
close
Сергей Попов/РИА Новости

Строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив может стоить не менее $8 млрд. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что проект, получивший в соцсетях название «тоннель Путин–Трамп», может быть реализован менее чем за восемь лет и предназначен для железнодорожного и грузового транспорта, что позволит развивать совместные ресурсы России и США.

«Представьте, что тоннель «Путин – Трамп» соединяет Россию и США» – написал он, обращаясь к Илону Маску.

Глава РФПИ до этого опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. Это изображение прислал в СССР американец Даг Сандстрем после покушения на Джона Кеннеди. Рисунок он сопроводил припиской: «Мост мира во всем мире Кеннеди–Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией. Немедленно». Теперь об этом проекте говорят как о «тоннеле Путина–Трампа».

О том, что это за идея, насколько она реализуема и целесообразна, «Газета.Ru» спросила экспертов.

Ранее опрошенные жители Аляски заявили, что тоннель в Россию будет востребован.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами