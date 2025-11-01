На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали «тяжким бременем» спонсирование Украины без активов России

Euronews: спонсирование Украины без активов РФ станет тяжким бременем для ЕС
true
true
true
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Отказ Еврокомиссии (ЕК) от экспроприации активов России заставит страны Евросоюза брать кредиты на дальнейшее спонсирование украинской стороны, что станет «тяжким финансовым бременем» для бюджетов государств. Об этом сообщает телеканал Euronews, передает ТАСС.

По данным канала, если схема репарационного кредита «рухнет под давлением Бельгии» на саммите в декабре, то средства для спонсирования Киева будет необходимо искать в другом месте.

Авторы отметили, что ЕК может выдать новый кредит Украине, как это было в первые годы спецоперации в рамках программы макрофинансовой помощи, которую Украине предстоит вернуть. Кроме того, представители ЕС могут самостоятельно взять кредиты для предоставления украинской стороне средств на безвозмездной основе. Второй вариант похож на первый, однако подразумевает заранее, что Киев не вернет деньги.

Все варианты, по информации телеканала, предполагают тяжесть финансирования для бюджетов европейских стран. При учете, что уровень задолженностей стран ЕС зачастую превышает 90% их ВВП, новые займы на повышение военных поставок повлекут за собой системные риски для всей Европы.

До этого украинский экономический эксперт и доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что Украина балансирует на грани серьезного экономического кризиса из-за дефицита бюджета, превышающего $20 млрд. Для урегулирования ситуации эксперт предложил сместить акцент с налогообложения доходов на налогообложение потребления и активов.

Ранее СМИ узнали о разговорах в Европе о том, чтобы «отпустить» Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами