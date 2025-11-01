На Западе назвали «тяжким бременем» спонсирование Украины без активов России

Отказ Еврокомиссии (ЕК) от экспроприации активов России заставит страны Евросоюза брать кредиты на дальнейшее спонсирование украинской стороны, что станет «тяжким финансовым бременем» для бюджетов государств. Об этом сообщает телеканал Euronews, передает ТАСС.

По данным канала, если схема репарационного кредита «рухнет под давлением Бельгии» на саммите в декабре, то средства для спонсирования Киева будет необходимо искать в другом месте.

Авторы отметили, что ЕК может выдать новый кредит Украине, как это было в первые годы спецоперации в рамках программы макрофинансовой помощи, которую Украине предстоит вернуть. Кроме того, представители ЕС могут самостоятельно взять кредиты для предоставления украинской стороне средств на безвозмездной основе. Второй вариант похож на первый, однако подразумевает заранее, что Киев не вернет деньги.

Все варианты, по информации телеканала, предполагают тяжесть финансирования для бюджетов европейских стран. При учете, что уровень задолженностей стран ЕС зачастую превышает 90% их ВВП, новые займы на повышение военных поставок повлекут за собой системные риски для всей Европы.

До этого украинский экономический эксперт и доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что Украина балансирует на грани серьезного экономического кризиса из-за дефицита бюджета, превышающего $20 млрд. Для урегулирования ситуации эксперт предложил сместить акцент с налогообложения доходов на налогообложение потребления и активов.

Ранее СМИ узнали о разговорах в Европе о том, чтобы «отпустить» Украину.