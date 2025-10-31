На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украине предрекли экономическую катастрофу

Экономист Длигач: Украине грозит дефицит бюджета более $20 млрд
Armando Franca/AP

Украина балансирует на грани серьезного экономического кризиса из-за дефицита бюджета, превышающего $20 млрд. Об этом заявил украинский экономический эксперт и доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире YouTube-канала «Новости Live».

«Экономическая ситуация в Украине критическая. Собственных средств едва хватает на покрытие половины расходов. Государственный долг превышает 100% ВВП. По нашим оценкам, бюджет недополучает более $20 млрд», — заявил эксперт.

Длигач предлагает сместить акцент с налогообложения доходов на налогообложение потребления и активов. Он считает, что следует облагать налогом приобретение товаров длительного пользования, таких как автомобили, гаджеты и одежда, покупку которых можно отложить, что позволит сократить импорт и уменьшить торговый дефицит.

Украинский бюджет последние несколько лет формируется с существенным дефицитом. Собственных доходов достаточно лишь для финансирования военных расходов, а все остальные нужды покрываются за счет западной помощи. Власти Киева признают, что внутренние ресурсы для финансирования армии исчерпаны, и поиск дополнительных средств становится все более сложной задачей. В связи с этим ведутся переговоры с западными партнерами о возможности использования предоставляемой финансовой помощи для военных нужд, поскольку сейчас эти средства направляются исключительно на финансирование социальных программ.

Ранее СМИ узнали о разговорах в Европе о том, чтобы «отпустить» Украину.

Новости Украины
